Польский генерал призвал поставить Украине ракеты Tomahawk

Экс-командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько призвал США поставить Украине ракеты Tomahawk. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF24 .

Поводом для такого заявления стал взрыв на железной дороге между Варшавой и Люблином. Польские власти обвинили в произошедшем Россию, назвав это частью гибридной войны.

«Мы не можем прятать голову в песок», — заявил генерал.

В начале ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине Tomahawk и не участвует в дискуссиях Запада по возможности изъять у России замороженные активы.

До этого Пентагон одобрил возможную передачу таких ракет, сочтя, что она не причинит ущерба собственным запасам страны.