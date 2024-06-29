Польша в ближайшие дни подпишет соглашение о безопасности с Украиной

РИА «Новости»: Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности

Nathan Howard — Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Nathan Howard — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Польша на следующей неделе подпишет с Украиной соглашение о безопасности. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Собеседник агентства отметил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Варшаву.

«Если ничего не случится, то во время этого визита состоится подписание двустороннего соглашения о безопасности», — добавил источник.

По его данным, стороны хотят успеть с подписанием до начала саммита НАТО, которое планируется в Вашингтоне 9 июля. Польша хочет подать его участникам сигнал о том, что Украине нужно помогать активнее.

Ранее руководство Международного валютного фонда утвердило новый транш на поддержку бюджета Украины на сумму 2,2 миллиарда долларов. Общий объем помощи МВФ стране составил 7,6 миллиарда долларов.

Тем временем США сократили объем финансовой помощи Украине до минимальных значений.

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