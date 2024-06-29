Стал известен размер очередного транша МВФ Украине

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) утвердило новый транш Украине в размере 2,2 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Общий объем помощи фонда достиг 7,6 миллиарда долларов. Выделенные средства предназначены для поддержки бюджета Украины.

Ранее бывший замглавы Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко заявил, что США резко сократили финансирование страны. По его словам, президент США Джо Байден подписал документ о предоставлении Украине транша в размере 225 миллионов. Такого низкого показателя до сих пор не было.

По данным Кильского института мировой экономики, Украина недополучила от Запада более 112 миллиардов долларов в рамках обещанной финансовой поддержки.