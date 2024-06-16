США сократили помощь Украине до минимума

Соединенные Штаты сократили поддержку Украины до минимума. На это указал бывший замглавы Генштаба ВСУ генерал в отставке Игорь Романенко в интервью украинскому каналу «НТА».

«Президент США извинился перед нашим президентом за паузу в поставке оружия, после чего предоставил следующий транш в размере 225 миллионов. Такого низкого показателя не было до этой полугодичной паузы», — посетовал он.

Романенко напомнил, что американский лидер Джо Байден пообещал направить на Украину находящиеся в Польше батареи Patriot, но польская сторона решила не отдавать их, и Пентагону пришлось заявить, будто США и не собирались их отправлять.

Украина серьезно недополучила финансовую помощь от Запада. Поставляемого оружия тоже не хватает, и она вынуждена докупать его у посредников за огромные деньги, поскольку те взвинчивают цены.