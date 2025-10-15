Украина готовится воевать еще три года. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его слова привело агентство Reuters .

Глава МИД добавил, что Европе все это время нужно быть готовой поддерживать ВСУ.

При этом президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что республика не будет блокировать Балтийское море для российских кораблей, как того требует Владимир Зеленский. Он объяснил, что такой шаг приведет к тяжелым социальным и экономическим последствиям.

Ранее бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии стали косвенными виновниками начала специальной военной операции на Украине. По ее словам, именно они саботировали попытку урегулирования в 2021 году.