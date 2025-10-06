Польша, Латвия, Литва и Эстония стали косвенными виновниками начала СВО на Украине. Об этом бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в беседе с венгерским изданием Partizan .

По ее словам, эти страны в 2021 году саботировали попытку урегулирования украинского кризиса, выступив против инициативы о новом формате диалога между Россией и Евросоюзом. Меркель отметила, что это косвенно спровоцировало начало боевых действий.

«В любом случае это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась (СВО — прим. ред.)», — сказала бывший канцлер Германии.

