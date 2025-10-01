Польша отказалась блокировать Балтику по запросу Украины

Польша не планирует выполнять требование украинского лидера Владимира Зеленского и поднимать вопрос закрытия Балтийского моря из-за России. Об этом радиостанции Zet заявил президент республики Кароль Навроцкий.

«Подобные решения не принимаются на основе слов <…> Зеленского, потому что после этого будут конкретные социальные и экономические последствия», — подчеркнул он.

Он назвал безопасность важнейшим приоритетом Польши и добавил, что происходящее в Балтийском море, вызывает беспокойство. По его словам для блокировки необходимо провести консультации с военными.

Навроцкий также подчеркнул, что мониторит ситуацию в Балтике с другими президентами и Бюро Национальной безопасности.

Ранее Североатлантический альянс заявил о необходимости усиления присутствия в Балтийском море. Представитель блока в беседе с Reuters подтвердил, что в акваторию направят дополнительный фрегат НАТО с системой ПВО и усилят надзор с использованием новых многоцелевых сил и средств.