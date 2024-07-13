Польша предложила начать сбивать ракеты над Украиной
Глава МИД Сикорский: Польша изучит предложение сбивать ракеты РФ над Украиной
Польша рассмотрит возможность уничтожения российских ракет над территорией Украины. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, трансляцию его выступления провел Американский институт предпринимательства в Вашингтоне.
Сикорский подчеркнул, что предложение о ликвидации ракет пока является только идеей, которую еще предстоит доработать.
«В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», — отметил глава МИД.
Дипломат добавил, что Украина не будет возражать против того, чтобы польские военные сбивали ракеты.
Ранее Польша заключила с украинским руководством соглашение о безопасности. Документ подписали президент Украины Владимир Зеленский и польский премьер Дональд Туск. Против соглашения выступила газета Mysl Polska, редакция которой обвинила политика в нарушении конституции. В издании подчеркнули, что в договоре содержатся ненужные и опасные пункты, которые могут привести к эскалации конфликта.