Польша рассмотрит возможность уничтожения российских ракет над территорией Украины. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, трансляцию его выступления провел Американский институт предпринимательства в Вашингтоне.

Сикорский подчеркнул, что предложение о ликвидации ракет пока является только идеей, которую еще предстоит доработать.

«В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», — отметил глава МИД.

Дипломат добавил, что Украина не будет возражать против того, чтобы польские военные сбивали ракеты.

Ранее Польша заключила с украинским руководством соглашение о безопасности. Документ подписали президент Украины Владимир Зеленский и польский премьер Дональд Туск. Против соглашения выступила газета Mysl Polska, редакция которой обвинила политика в нарушении конституции. В издании подчеркнули, что в договоре содержатся ненужные и опасные пункты, которые могут привести к эскалации конфликта.