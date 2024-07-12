Mysl Polska: соглашение Туска с Украиной будет нарушать польскую конституцию

Польше следует отказаться от «странных отношений» с Украиной, а премьер-министра Польши Дональда Туска нужно отправить под трибунал за недавнее соглашение украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Mysl Polska .

При заключении соглашения по безопасности стороны пропустили все необходимые для его подписания процедуры. Документ также содержит «странные и опасные пункты», заключили в издании.

«Премьер-министр Дональд Туск должен предстать перед Государственным трибуналом. Позорное соглашение, подписанное с Владимиром Зеленским, не соответствует Конституции», — указали в газете.

Автор статьи напомнил, что договор необходимо сначала рассмотреть в парламенте, и после этого документ сможет ратифицировать президент страны. Редакция также возмутилась из-за «ненужного» пункта о сотрудничестве в случае будущего вооруженного нападения или значительной эскалации.

«Больше всего меня беспокоит слово „или“. Кто должен определить, произошла ли такая эскалация», — добавили в газете.

Ранее французский политик Флориан Филиппо выразил мнение, что соглашение Украины и Польши приближает мир к войне. Он призвал Францию «остановить это безумие».