Польшу напугали «странные и опасные пункты» в соглашении с Зеленским
Mysl Polska: соглашение Туска с Украиной будет нарушать польскую конституцию
Польше следует отказаться от «странных отношений» с Украиной, а премьер-министра Польши Дональда Туска нужно отправить под трибунал за недавнее соглашение украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Mysl Polska.
При заключении соглашения по безопасности стороны пропустили все необходимые для его подписания процедуры. Документ также содержит «странные и опасные пункты», заключили в издании.
«Премьер-министр Дональд Туск должен предстать перед Государственным трибуналом. Позорное соглашение, подписанное с Владимиром Зеленским, не соответствует Конституции», — указали в газете.
Автор статьи напомнил, что договор необходимо сначала рассмотреть в парламенте, и после этого документ сможет ратифицировать президент страны. Редакция также возмутилась из-за «ненужного» пункта о сотрудничестве в случае будущего вооруженного нападения или значительной эскалации.
«Больше всего меня беспокоит слово „или“. Кто должен определить, произошла ли такая эскалация», — добавили в газете.
Ранее французский политик Флориан Филиппо выразил мнение, что соглашение Украины и Польши приближает мир к войне. Он призвал Францию «остановить это безумие».