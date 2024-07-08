Украина и Польша подписали соглашение о безопасности

Зеленский заявил о подписании соглашения о безопасности с Польшей

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

В преддверии грядущего саммита НАТО Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Информация появилась в официальном Telegram-канале украинского президента.

По данным агентства Bloomberg, документы подписали во время визита Зеленского в Варшаву. Известно, что стороны намерены обсудить сотрудничество в сфере обороны и европейскую интеграцию Украины.

В ходе встречи премьер-министр Польши похвалил Владимира Зеленского за «борьбу за безопасную Украину и безопасную Европу». Также он добавил, что Киев всегда может рассчитывать на помощь и поддержку со стороны Варшавы.

Южнокорейский лидер Юн Сок Ель на саммите НАТО намерен обсудить сотрудничество России и КНДР. Скорее всего, лидеры стран Североатлантического альянса не позволят установить мир на Украине.

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