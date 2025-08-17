Польша пообещала помогать Зеленскому, но оставила решение о мире за ним
Глава МИД Польши Сикорский: ЕС продолжит помогать Зеленскому
Власти Украины должны решить, продолжать ли боевые действия. Евросоюз поддержит страну оружием, заявил телеканалу TVN24 министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Мы будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в ЕС. Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу», — сказал он.
Сикорский поблагодарил президента США Дональда Трампа за посредничество в урегулировании конфликта. Министр рассчитывает, что позиция Белого дома в части недопустимости территориальных уступок со стороны Украины совпадет с позицией Евросоюза.
После переговоров Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске европейские дипломаты собрались на экстренное совещание. Евросоюз выпустил коммюнике, в котором пообещал усилить антироссийские санкции.