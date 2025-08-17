Польша пообещала помогать Зеленскому, но оставила решение о мире за ним

«Мы будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в ЕС. Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу», — сказал он.

Сикорский поблагодарил президента США Дональда Трампа за посредничество в урегулировании конфликта. Министр рассчитывает, что позиция Белого дома в части недопустимости территориальных уступок со стороны Украины совпадет с позицией Евросоюза.

После переговоров Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске европейские дипломаты собрались на экстренное совещание. Евросоюз выпустил коммюнике, в котором пообещал усилить антироссийские санкции.