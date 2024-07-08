Польша подняла в небо авиацию
Авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо над республикой из-за якобы «интенсивных» действий России. Об этом Оперативное командование польских вооруженных сил сообщило в соцсети X.
«Внимание, в воздушном пространстве юго-восточной части страны может появиться повышенный уровень шума», — предупредило командование.
В публикации указали, будто дальняя авиация России выпустила маневрирующие ракеты и беспилотники по объектам Украины. Польские военные отреагировали на эти «интенсивные» действия и предприняли «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства».
Поляки регулярно поднимают в воздух самолеты из-за «активности дальней авиации России». Ранее в Оперативном командовании польских ВС ночь на 22 июня назвали очень напряженной для всей системы противовоздушной обороны страны. Польша, в свою очередь, предложила создать второй учебный центр НАТО для украинских военных.