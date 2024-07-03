Польша захотела создать второй учебный центр НАТО для украинских военных

Сикорский: Польша хотела бы открыть 2-й учебный центр НАТО для ВСУ в Быдгоще

Для украинских военных могут создать второй учебный центр НАТО в Польше. Планами на этот счет в эфире RMF FM поделился министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

По его словам, создания в Быдгоще второго института НАТО, или так называемого «Центра анализа войны в Украине и обучения украинцев», он сам и вся польская делегация будут добиваться на предстоящим саммите Североатлантического альянса.

«Мы вообще будем добиваться укрепления восточного фланга», — подчеркнул Сикорский.

О том, что Польша объявит на саммите НАТО об оперативной готовности учебного центра НАТО — Украина, расположенного в Быдгоще, заявлял ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Мероприятие будет проходить с 9 по 11 июля этого года в Вашингтоне.

В среду, 3 июля, агентство DPA со ссылкой на источники в делегациях западных государств сообщило о неудачной попытке генсека НАТО Йенса Столтенберга убедить союзников взять на себя многолетнее финансовое обязательство по поддержке Украины.