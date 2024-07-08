Польша подняла в воздух самолеты из-за России

Польша подняла в воздух свои и союзные военные самолеты якобы в связи с активностью российской дальней авиации. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования вооруженных сил республики в соцсети X .

Польские военные предупредили, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума. Это связано с подъемом в воздушное пространство военных самолетов.

«Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации», — говорится в публикации.

До этого поляки поднимали в воздух самолеты по той же причине 1, 7, 12 и 22 июня.

Ранее американский беспилотник Global Hawk заметили вблизи Калининградской области. Аппарат вылетел с натовской авиабазы Сигонелла в Италии, пролетев через воздушное пространство Греции, Болгарии, Венгрии, Словакии и Польши.

В начале июля министр иностранных дел республики Радослав Сикорский заявил, что в стране могут создать второй учебный центр НАТО для боевиков ВСУ.