Польша отказалась поставлять Украине оружие, закупленное по программе SAFE

Польша не будет передавать Украине оружие, закупленное по программе SAFE. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, выступая в Сейме, его слова привело агентство PAP .

Он напомнил, что его можно использовать только на территории самой Польши.

«Так гласит закон, и именно так он будет реализован», — подчеркнул министр.

При этом Косиняк-Камыш заявил, что у Польши и Украины общее будущее.

Ранее зампредседателя Сейма Петр Згожиньский заявил, что Польша должна наложить вето на вступление Украины в Евросоюз, чтобы не уничтожить собственное сельское хозяйство демпингом со стороны украинских агрохолдингов.

А премьер Дональд Туск пригрозил ужесточением отношений, если Украина продолжит прославлять нацистов, которые убивали в том числе жителей Польши.