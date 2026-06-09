Польша отказалась поставлять Украине оружие, закупленное по программе SAFE
Польша не будет передавать Украине оружие, закупленное по программе SAFE. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, выступая в Сейме, его слова привело агентство PAP.
Он напомнил, что его можно использовать только на территории самой Польши.
«Так гласит закон, и именно так он будет реализован», — подчеркнул министр.
При этом Косиняк-Камыш заявил, что у Польши и Украины общее будущее.
Ранее зампредседателя Сейма Петр Згожиньский заявил, что Польша должна наложить вето на вступление Украины в Евросоюз, чтобы не уничтожить собственное сельское хозяйство демпингом со стороны украинских агрохолдингов.
А премьер Дональд Туск пригрозил ужесточением отношений, если Украина продолжит прославлять нацистов, которые убивали в том числе жителей Польши.