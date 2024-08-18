Польша объявила о сохранении моратория на удары ВСУ по России западным оружием

МВД Польши: Запад оставит запрет на удары ВСУ по РФ после атак в Курской области

Действия украинских войск в Курской области не изменят позиции Запада, направленной на снижение эскалации. Так на вопрос агентства Reuters о шансах ВСУ снять запрет на использование дальнобойного оружия ответил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.

Он подчеркнул, что для многих западных стран действия Украины на российской территории стали значимым событием, но их мнение о дальнобойном вооружении не изменилось.

«Наступление не изменило позицию Запада по противодействию эскалации», — заявил Семоняк.

Газета The Times сообщила, что украинские военные для атаки на Курскую область использовали полученные от Великобритании танки Challenger 2 и беспилотники, которые сыграли «важную роль в наступлении».

Источники этого же издания ранее уточняли, что власти королевства обратились к США с просьбой выдать разрешение украинской армии использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории. По словам собеседника журналиста, этот вопрос окончательно не решен из-за опасений Белого дома об усилении эскалации.