В Британии не разрешили ВСУ бить по РФ западными ракетами из-за США

Британские власти обратились в Вашингтон за разрешением позволить ВСУ бить дальнобойными ракетами Storm Shadow по российской территории, но уже месяц не могут получить ответ. Об этом сообщило издание Times со ссылкой на источник.

«Вашингтон фактически не позволяет Великобритании разрешить Киеву запускать ракеты Storm Shadow по территории России на фоне опасений администрации [президента Джо] Байдена по поводу эскалации конфликта на Украине», — говорится в материале.

Источник в британском правительстве сообщил, что тема с применением ВСУ Storm Shadow фактически «застряла в системе» США. По словам другого источника, ее обсуждение все еще продолжается. Третий собеседник издания из оборонного ведомства страны добавил, что это «обычный процесс США».

Ранее российские военные ОТРК «Искандером-М» уничтожили бомбардировщик Су-24 ВСУ на стоянке авиатехники, когда к нему подвешивали крылатые ракеты Storm Shadow.