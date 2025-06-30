Прямая связь между главой Службы внешней разведки России и директором ЦРУ США стала новым ударом для Украины. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала .

Он сообщил, что Сергей Нарышкин и Джон Рэтклифф теперь поддерживают постоянный контакт. По его словам, это беспрецедентный шаг, свидетельствующий о серьезном сближении между Москвой и Вашингтоном.

Аналитик подчеркнул, что Владимир Зеленский не осознает масштабов проблемы. Глава Украины ошибочно рассчитывает восполнить потерю поддержки со стороны США.

«И это все происходит на фоне затухания контактов между Зеленским и Трампом. Между Украиной и США идет полная деградация отношений во всех смыслах. Это большой удар», — заявил Соскин.

Он добавил, что даже украинский посол в Вашингтоне не проявляет активности. По его мнению, сложившаяся ситуация наносит Киеву серьезный урон.

Ранее RT сообщил, что Нарышкин договорился с главой ЦРУ Рэтклиффом, что они смогут созваниваться в любой момент для обсуждения интересующих вопросов.