Полковника ВСУ заочно осудили на 24 года за атаки на Курскую область

Его признали виновным по статье «За совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий». Первые пять лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

С июня 2022 года по январь 2023 года по указанию Матвиишина украинские боевики совершили шесть террористических нападений на позиции российских военных, которые не участвовали в специальной военной операции, в Курской и Брянской областях. В результате пострадали десять военнослужащих. ВСУ использовали различные виды оружия, военную технику и дроны с взрывчаткой.

В августе 2022 года Матвиишина объявили в международный розыск.

Ранее ВСУ обстреляли Таганрог шестью американскими ракетами ATACMS. В результате атаки повреждения получила котельная, из-за чего 27 многоквартирных домов остались без отопления.

Также осколки посекли два здания на технической территории аэродрома. Пострадали несколько человек. В Министерстве обороны заявили, что не оставят без ответа атаку с использованием дальнобойного оружия западного производства.