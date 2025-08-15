На передовой командир 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Юрий Гупалюк сбежал в Сумы, бросив личный состав. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.
«Молодой комбриг раздал даже резервные роты и с чувством выполненного долга отдыхает в Сумах, заодно получает награды от командования», — рассказал собеседник агентства.
По информации силовиков, 156-я мехбригада ВСУ понесла колоссальные потери.
Ранее российские силовики сообщали, что целые роты ВСУ пропадают без вести под Юнаковской в Сумской области. Родственники украинских боевиков называют этот населенный пункт «проклятым», так как уходящие туда солдаты не возвращаются.
