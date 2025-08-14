ТАСС: в Сумской области у ВСУ стали исчезать роты и взводы

Целые роты Вооруженных сил Украины пропадают без вести под Юнаковкой в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Родственники боевиков ВСУ называют Юнаковку «проклятой». Это основное место, куда уходят украинские военные и не возвращаются.

В силовых структурах отметили, что массовые потери связаны с желанием командования ВСУ любой ценой восстановить контроль над Сумской областью. Кроме того, в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ подчиненные отказываются выполнять приказы о выдвижении на позиции.

Ранее стало известно, что пропавших без вести военных 71-й отдельной егерской бригады у Юнаковки записывают в дезертиры. Также украинские солдаты бросали оружие НАТО перед выходом на позиции, выбирая вместо него автоматы Калашникова.