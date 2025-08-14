Полк ВСУ взял на себя ответственность за атаки по Волгоградскому НПЗ

Глава СБС ВСУ Бровди взял ответственность за удары по Волгоградскому НПЗ

К атакам беспилотников на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод причастны боевики сил 14-го полка Вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил командующий сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

«Привет от пташек 14-го полка Сил беспилотных систем плюс Главного управления разведки Минобороны Украины», — написал он.

Полк СБС в составе СБУ создали в августе 2023 года, националистическое подразделение активно участвовало во вторжении в Курскую область.

В ночь на 14 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ. Обломки БПЛА упали на территории НПЗ, вызвав разлив нефтепродуктов и пожар. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял ранее в четверг, что после удара по столице региона пострадали кровли МКД, частного дома и торгового объекта.