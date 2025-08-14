Атака БПЛА привела к утечке нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ

Силы ПВО отразили атаку беспилотниками на Волгоградскую область. Обломки дрона упали на территории НПЗ, вызвав пожар и разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Бочаров.

Массированная атака произошла в ночь на 14 августа. Бочаров сообщил, что военные отразили ее, но из-за падения обломков разлились и воспламенились нефтепродукты на Волгоградском НПЗ.

«Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал губернатор.

Предыдущей ночью обломки БПЛА упали на многоэтажку в Тракторозаводском районе Волгограда. Оперативные службы эвакуировали жильцов. В Брянской области загорелся объект топливной инфраструктуры, в Белгородской области беспилотник атаковал здание Октябрьского районного суда. В Славянске-на-Кубани фрагменты дронов рухнули в нескольких местах.