Атака БПЛА привела к утечке нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ

Силы ПВО отразили атаку беспилотниками на Волгоградскую область. Обломки дрона упали на территории НПЗ, вызвав пожар и разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Бочаров.
Массированная атака произошла в ночь на 14 августа. Бочаров сообщил, что военные отразили ее, но из-за падения обломков разлились и воспламенились нефтепродукты на Волгоградском НПЗ.
«Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал губернатор.
Предыдущей ночью обломки БПЛА упали на многоэтажку в Тракторозаводском районе Волгограда. Оперативные службы эвакуировали жильцов. В Брянской области загорелся объект топливной инфраструктуры, в Белгородской области беспилотник атаковал здание Октябрьского районного суда. В Славянске-на-Кубани фрагменты дронов рухнули в нескольких местах.
Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте
Овчинский: 3D-модели лучших объектов Москвы по реновации попали на карту 2ГИС
Стройконтроль Подмосковья провел 300 выездов при восстановлении школы в Мариуполе
Жителей Подмосковья пригласили на конкурсы лучших практик школьных библиотек
Спектакли, 3D-скульптуры и мастер-классы. Художник Николай Полисский – о фестивале современной культуры в Одинцове
Участница конкурса «Мисс Вселенная 2017» Александрова умерла после ДТП с лосем
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте