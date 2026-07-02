Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также его профильные структуры не могут закрывать глаза на гибель ребенка в Егорьевске после атаки украинских боевиков. С таким заявлением на заседании совета организации выступил постоянный представитель России Дмитрий Полянский .

В ходе выступления дипломат привел данные о погибших и пострадавших от ударов украинских боевиков мирных жителях в российских регионах. Полянский добавил, что особо хочет отметить атаку на Егорьевск.

Постпред подчеркнул, что украинский беспилотник целенаправленно ударил по частному жилому дому семьи с двумя детьми, которая оказалась под завалами разрушенного здания.

«До них смогли добраться спасатели, но шестимесячный младенец скончался по пути в больницу. Ожидаем от руководства ОБСЕ и его профильных структур осуждения этой варварской и ничем не спровоцированной атаки», — сказал Полянский.

Дипломат заметил, что в ход налета на Московскую область дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили 60 летательных аппаратов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал международное сообщество обратить внимание на преступления киевского режима, от которых страдают гражданские лица и гибнут дети. Так он прокомментировал смерть шестимесячного младенца в Егорьевске после налета украинских беспилотников.