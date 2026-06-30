Кремль заявил о вине Украины в гибели ребенка в Подмосковье после атаки БПЛА

Международное сообщество должно обратить внимание на преступные действия киевского режима, из-за которых страдают гражданские лица и гибнут дети. С таким заявлением в ходе конференц-колла выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал гибель шестимесячного ребенка в Егорьевске после воздушной атаки в Московской области.

«Страдают гражданские лица, гибнут дети. Это результат действий киевского режима. Об этом должны знать все. И об этом должны помнить все», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что еще раз обращает внимание международного сообщества на преступления киевского режима.

О гибели шестимесячного ребенка в Егорьевске после атаки украинского беспилотника сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что БПЛА ударил в дом, где находилась семья младенца. Постройка загорелась. Спасатели достали из-под завалов двух взрослых и двух детей. Пострадавший ребенок скончался по дороге в больницу.