Издание констатировало, что украинская операция была сопряжена с большим риском уже на этапе планирования, а ее исходные положения определялись политическим и пропагандистским фактором. Военная цель здесь была минимальна.

Авторы публикации напомнили, что летом 2024 года украинская армия находилась в глубокой обороне. Моральный дух армии и общества на Украине падал. В этих условиях политическое руководство страны во главе с Зеленским вынудило командующего пойти на авантюру в Курской области.

Это должно было доказать поддерживающим странам, в том числе администрации прошлого президента США Джо Байдена, что украинская армия способна проводить эффективные наступательные операции. Однако наступление не имело стратегического смысла, а задействованные силы могли быть эффективнее использованы на других направлениях.

В статье Mysl Polska говорится, что украинские части необходимо было вывести из региона еще четыре месяца назад, но приказ так и не был отдан. В результате подразделения понесли серьезные потери и потерпели поражение.