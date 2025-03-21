Поляки набросились на Зеленского за его глупую авантюру
MP: Зеленский лично ответственен за разгром Украины под Курском
Украинский лидер Владимир Зеленский несет личную ответственность за провальную авантюру войск Украины в Курской области. К такому выводу пришла редакция польской газеты Mysl Polska.
Издание констатировало, что украинская операция была сопряжена с большим риском уже на этапе планирования, а ее исходные положения определялись политическим и пропагандистским фактором. Военная цель здесь была минимальна.
Авторы публикации напомнили, что летом 2024 года украинская армия находилась в глубокой обороне. Моральный дух армии и общества на Украине падал. В этих условиях политическое руководство страны во главе с Зеленским вынудило командующего пойти на авантюру в Курской области.
Это должно было доказать поддерживающим странам, в том числе администрации прошлого президента США Джо Байдена, что украинская армия способна проводить эффективные наступательные операции. Однако наступление не имело стратегического смысла, а задействованные силы могли быть эффективнее использованы на других направлениях.
В статье Mysl Polska говорится, что украинские части необходимо было вывести из региона еще четыре месяца назад, но приказ так и не был отдан. В результате подразделения понесли серьезные потери и потерпели поражение.
Разбитые украинские части, отступая в крайне тяжелых условиях, несли большие потери. Очевидцы, описывая пережитое британской прессе, описали это как «ужас». Российские беспилотники, артиллерия и авиация собрали кровавую «жатву», поскольку снова по политическим причинам приказ об отступлении был отложен на нерациональное количество времени.
Mysl Polska
Курскую авантюру Украины считают ошибкой не только в Польше. К аналогичному выводу пришли также политические обозреватели из Китая.