Атаки украинской армии в курском приграничье можно считать крупнейшей стратегической ошибкой США и Украины. Наступление ВСУ не принесло никаких результатов, заявил РИА «Новости» эксперт по американским вопросам Китайской академии общественных наук Люй Сян.

Он рассказал, что вторжение ВСУ не помогло Украине, так как Россия уже достигла своих ключевых целей и получила преимущества для переговоров с Белым домом.

«В 2024 году вход украинских войск в Курскую область России можно назвать крупнейшей стратегической ошибкой со стороны США и Украины, так как это дало России еще более веский повод для нанесения ударов по Украине», — объяснил Люй Сян.

Ранее президент Владимир Путин подтвердил, что российские войска завершают разгром ВСУ в Курской области.

По данным Минобороны, 19 марта ВС России нанесли поражение нескольким формированиям противника в приграничной зоне. Они атаковали украинскую армию в районах Олешни, Гоголевки, Горналя и Гуева.