Полицейский из Истры Дмитрий Шаруха отправится в командировку в зону СВО

Сотрудник полиции из Истры Дмитрий Шаруха неоднократно ездил в горячие точки во время своих командировок, теперь он отправится в зону проведения специальной военной операции. В органах оперативный дежурный трудится уже почти 30 лет.

Дмитрий Шаруха был в Осетии, дважды в Чечне и в Дагестане. У него 19 медалей и 10 нагрудных знаков. Все это Дмитрий получил за работу в отделе и во время командировок.

«Первая командировка: я решил проверить себя, написал рапорт, начальник подписал и поехал. Дочка сильно ругалась, в первую командировку ей было всего полгода, а так привык, все нормально», — поделился он.

В полиции Дмитрий работает оперативным дежурным в части. Он круглосуточно принимает заявления жителей, направляет на место преступления наряды, раскрывает происшествия по горячим следам.

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