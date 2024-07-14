Полицейские пресекли сбор неонацистов под Пинском

Сотрудники белорусской милиции пресекли под Пинском в Брестской области сбор неонацистов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Несколько человек под видом концерта планировали устроить закрытое незаконное массовое мероприятие в Пинском районе. Среди «организаторов» оказались лица, причастные к экстремистской деятельности, в том числе — массовым беспорядкам в 2020 году. У некоторых из них родственники участвуют в боевых действия на Украине.

«В настоящее время 11 граждан привлечены к административной ответственности за распространение нацистской символики и экстремистских материалов», — передали в МВД.

Ранее суд вынес приговор жителю Кунгура. Его признали виновным в призывах к экстремистской и террористической деятельности. Мужчина размещал в Сети публикации с призывами к насилию. Кроме того, он занимался незаконным оборотом запрещенных веществ.