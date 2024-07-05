Житель Пермского края получил 13 лет колонии за призывы к экстремизму и наркоторговлю

Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Кунгура Пермского края. Его признали виновным в призывах к экстремистской и террористической деятельности, а также наркоторговле. Об этом сообщил Properm.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Установлено, что в период с 2021 по 2022 годы фигурант размещал в Сети публикации с призывами к насилию. Кроме того, злоумышленник занимался незаконным оборотом запрещенных веществ.

Мужчине назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.