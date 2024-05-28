Неудачная политика президента США Джо Байдена и чересчур медленный приток помощи ВСУ спровоцировали провалы украинской армии на линии боестолкновения. Об этом сообщила газета New York Post по итогам интервью с представителем вашингтонского Института по изучению войны Джорджем Барросом.

«Плохая политика Байдена и нехватка оружия вредят борьбе Украины», — констатировали авторы материала.

Баррос отметил, что украинские бойцы «чувствуют себя брошенными», их боевой дух падает, поскольку «нет никакой гарантии, что они будут экипированы, вооружены и обучены должным образом». Специалист призвал США прекратить «связывать руки украинцам», «не позволяя» им наносить удары по российской территории.

Соединенные Штаты пока не определились, стоит ли «разрешать» ВСУ бить по объектам в РФ оружием НАТО. За то, чтобы пойти на этот шаг, выступили генсек альянса Йенс Столтенберг, Британия, Польша и Швеция, против — Италия и Германия.