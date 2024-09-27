Поле загорелось после падения обломков БПЛА в Ростовской области

Возгорание произошло на поле под Новошахтинском после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам местных жителей, сбитый ПВО дрон упал под Новошахтинском рядом с ЛЭП. После этого в поле загорелась сухая трава.

По данным губернатора региона Василия Голубева, российские военные ликвидировали три украинских БПЛА. Он отметил, что в результате никто не пострадал. Силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку противника.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Ростовскую область. Российские военные уничтожили украинский БПЛА в районе Новошахтинска.

Днем 24 сентября над регионом сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Тогда после падения обломков в поле также загорелась сухая растительность. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.