27 сентября 2024 01:19 Поле загорелось после падения обломков БПЛА в Ростовской области Фото: Freepik
Возгорание произошло на поле под Новошахтинском после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил
Telegram-канал Baza.
По словам местных жителей, сбитый ПВО дрон упал под Новошахтинском рядом с ЛЭП. После этого в поле загорелась сухая трава.
По данным губернатора региона
Василия Голубева, российские военные ликвидировали три украинских БПЛА. Он отметил, что в результате никто не пострадал. Силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку противника.
Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Ростовскую область. Российские военные
уничтожили украинский БПЛА в районе Новошахтинска.
Днем 24 сентября над регионом сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Тогда после падения обломков
в поле также загорелась сухая растительность. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
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