Крупную группировку ВСУ взяли в полукольцо в Купянске

Российским военным осталось взять под контроль три из 8,7 тысячи зданий в Купянске, несмотря на то, что ВСУ превратили город в мощный укрепрайон. Об этом сообщило Министерство обороны .

По данным военного ведомства, в городе заблокировали группировку из приблизительно 700 боевиков националистического отряда, «Русского добровольческого корпуса»* и спецназовцев украинской военной разведки. Из них 250 уже уничтожили.

«Успеху также способствовала тактика „подземного десанта“, действующего через инженерные коммуникации», — заявили в Минобороны, тем самым фактически подтвердив информацию о повторении операции «Поток».

Купянск — крупный транспортный узел, через который проходят автомобильные и железные дороги в разных направлениях. После взятия города российские военные смогут двигаться как на северо-запад, навстречу группировке в Волчанске, так и на юг, в сторону Славянска и Краматорска, и на юго-запад — к Изюму.

Впервые информация о заходе в город через подземные коммуникации появилась 14 сентября. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что в Купянске остались только отдельные части ВСУ на укрепленных позициях, а многие украинские подразделения отошли из города.

* Запрещенная в России террористическая организация.