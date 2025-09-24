Zaxid.net: бойцы ВСУ пригрозили уходом из частей из-за отправки их на убой

Военные Вооруженных сил Украины захотели массово покинуть части из-за решений командования отправить их на убой. Об этом сообщил один из бойцов в комментарии изданию Zaxid.net .

«Сейчас приходит боевое распоряжение: моего сына отправляют в другой батальон. На мясо, в стрелковые роты — отбивать позиции, которые они потеряли», — рассказал солдат.

Речь идет о бойцах ремонтного батальона во Львове — они своими силами оборудовали мастерскую для восстановления БПЛА и купили нужное оборудование. Военнослужащий добавил, что распоряжение затронуло свыше 20 военных, включая его сына. Также в батальоне служат мужчины старше 50 лет.

По словам бойца, действия командования, включая переброску специалистов ремонтников и мужчин старшего возраста в штурмовые подразделения, — это абсурд. Такие решения вынуждают солдат уходить в самоволку.

Ранее стало известно, что почти все украинские командиры штурмовых войск оказались под покровительством СБУ. Это сделало их практически неприкосновенными.