Жена Зеленского Елена: Россия на Украине показывает, что будет с Западом

Россия на примере Украины показывает, что будет с Западом, если США и Евросоюз расслабятся. Об этом заявила жена президента Владимира Зеленского Елена в интервью, опубликованном на YouTube-канале офиса главы государства.

«Нужно позаботиться о своей информационной безопасности. <…> Я советую не расслабляться. Это очень опасно», — подчеркнула первая леди.

По ее словам, в геополитическом противостоянии Россия применит гибридные средства соперничества.

Президент России Владимир Путин несколько месяцев назад четко предупредил Запад об ответе на разрешение для ВСУ использовать дальнобойные ракеты для ударов по стране. Там не прислушались к словам главы государства, из-за чего возникла необходимость решительных шагов, сообщил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.