Появилось зрелищное видео подрыва моста в окрестностях Северска
«РВ» показала видео подрыва моста у Северска в ДНР
Российский спецназ уничтожил в районе Северска мост, который Вооруженные силы Украины использовали для переброски войск. Видео операции показал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Бетонный железнодорожный мост из нескольких пролетов играл важное значение для логистики ВСУ. Боевики заминировали его от российских военных. Во время разведки оператор дрона группировки «Юг» заметил взрывчатку и направил летательный аппарат прямо на нее.
Судя по кадрам, произошел мощный взрыв. Мост обрушился, поднялись большие клубы пыли. Железнодорожное полотно повисло в воздухе.
Северск находится под контролем Украины. Осенью 2024 года российские подразделения подошли к городу и захватили одну из ключевых дорог.
Ранее Минобороны сообщило об атаке на инфраструктуру военных аэродромов. Авиация нанесла удары по хранилищам топлива.