Российские войска ударили по военным аэродромам Украины

Минобороны заявило об ударе по аэродромам ВСУ и хранилищам топлива

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска за минувшие сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины и хранилищам топлива, используемым ВСУ. Об этом сообщил пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что удары по целям нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники группировок российский войск.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам хранения топлива, используемым в интересах ВСУ», — указали в министерстве.

В пресс-службе добавили, что также за минувшие сутки российские военные успешно поразили скопления живой силы и техники украинских боевиков в 153 районах проведения специальной военной операции.

В ночь на субботу, 1 февраля, российские военные нанесли групповой удар по газоэнергетической инфраструктуре Украины, обеспечивающей работы предприятий военно-промышленного комплекса страны. Для поражения целей военные задействовали высокоточное оружие большой дальности.