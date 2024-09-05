Российские войска взяли под огневой контроль одну из дорог к Северску

Марочко: ВС России взяли под огневой контроль одну из дорог к Северску

Российские бойцы взяли под огневой контроль одну из дорог к Северску, которую использовали для снабжения подразделений ВСУ в городе. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, российские бойцы находятся на подступах к Северску. В ходе активных освободительных действий соотечественников расстояние между авангардом и городской агломерацией стремительно сокращается. После рывка одного из штурмовых подразделений до окраин Северска осталось менее пяти километров.

«Благодаря успешным действиям наших войск, под огневой контроль взята грунтовая дорога, которой активно пользуются украинские боевики для снабжения своих войск», — подчеркнул он.

Генерал-майор Апти Алаудинов ранее рассказал, что за последние сутки украинские войска в зоне ответственности спецназа «Ахмат» не предприняли никаких атак, По его словам, ВСУ только подтягивали резервы.