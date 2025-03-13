Появилось видео задержания отправителя посылок с бомбами участникам СВО

ФСБ опубликовала видео операции по предотвращению серии диверсионно-террористических актов, которую Украина готовила против участников СВО и помогающих военным подразделениям госслужащих. Посылки с бомбами отправил работающий на украинские спецслужбы россиянин.

Силовики задержали мужчину 2003 года рождения. В марте 2025 года он за денежное вознаграждение изъял из схронов в Челябинске посылки с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы, и отправил их по почте адресатам в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

Еще четыре бомбы, предназначавшиеся военнослужащим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях, ФСБ нашла в тайнике в месте закладки схронов. Возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку взрывных устройств. Также решается вопрос о возбуждении дела за покушение на теракт.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы планировали теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Преступление собирались совершить в Сретенском монастыре в Москве.