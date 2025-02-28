Теракт против митрополита Тихона планировали в Сретенском монастыре

Украинские спецслужбы планировали совершить теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в Сретенском монастыре в Москве. Об этом на допросе сообщил задержанный гражданин Украины Денис Попович.

«Взрывчатку для теракта против митрополита Тихона (Шевкунова) должны были установить в Сретенском монастыре в Москве», — сказал он.

Ранее в пятницу стало известно, что ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона. Силовики задержали россиянина и гражданина Украины, завербованных Главным управлением разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram. В декабре 2024 года фигуранты получили через тайник самодельное взрывное устройство.

Ранее ФСБ предотвратила серию терактов против государственных объектов в Ставрополе. Задержанным оказался приезжий из одной из стран Центральной Азии.