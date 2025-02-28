Теракт против митрополита Тихона планировали в Сретенском монастыре

Украинские спецслужбы планировали совершить теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в Сретенском монастыре в Москве. Об этом на допросе сообщил задержанный гражданин Украины Денис Попович.
«Взрывчатку для теракта против митрополита Тихона (Шевкунова) должны были установить в Сретенском монастыре в Москве», — сказал он.
Ранее в пятницу стало известно, что ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона. Силовики задержали россиянина и гражданина Украины, завербованных Главным управлением разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram. В декабре 2024 года фигуранты получили через тайник самодельное взрывное устройство.
Ранее ФСБ предотвратила серию терактов против государственных объектов в Ставрополе. Задержанным оказался приезжий из одной из стран Центральной Азии.
Выставку картин «Путешествие по России» открыли в Серпухове
Пациенты госпиталя «Лапино» в Одинцове получили высокоскоростной интернет
Допрос подозреваемых в подготовке теракта против митрополита Тихона показали на видео
Подозреваемых в торговле новорожденным задержали в Подмосковье
Льдина почти с 200 рыбаками откололась на Сахалине
Главный нарколог Подмосковья рассказал о риске инфекций из-за курения вейпов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте