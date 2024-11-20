Появилось видео задержания немецкого диверсанта в Калининградской области

ФСБ опубликовала видео задержания гражданина Германии Николая Гайдука, который собирался въехать из Польши в Калининградскую область для совершения диверсий. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На допросе Гайдук, родившийся в 1967 году на Украине и с 1992 года живший в Гамбурге, рассказал, что к нему в прошлом году обратился знакомый, работающий на украинские спецслужбы, и попросил помощи.

По его поручению задержанный въехал в Калининградскую область и устроил подрыв в район газораспределительной станции.

В октябре этого года тот же знакомый вновь обратился к Гайдуку, чтобы тот провел разведку на другой газовой станции в том же регионе. Однако на этот раз диверсанта уже ждали и задержали.

При обыске у Гайдука нашли пол-литра жидкой взрывчатки. Против него возбудили уголовное дело о теракте и контрабанде.