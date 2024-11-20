Въехавшего из Польши для диверсий гражданина Германии поймали под Калининградом

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии Николая Гайдука, собиравшегося совершить новую диверсию на территории России. В Калининградскую область он въехал с территории Польши, уточнили в ЦОС ведомства.
По данным спецслужбы, Гайдук собирался организовать новые диверсии на объектах энергетики. В его автомобиле нашли пол-литра жидкой взрывчатки.
В ФСБ уточнили, что Гайдук является причастным к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде с использованием самодельного взрывного устройства в марте этого года.
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