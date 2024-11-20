Въехавшего из Польши для диверсий гражданина Германии поймали под Калининградом

ФСБ задержала гражданина Германии, приехавшего в РФ для новой диверсии

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии Николая Гайдука, собиравшегося совершить новую диверсию на территории России. В Калининградскую область он въехал с территории Польши, уточнили в ЦОС ведомства.

По данным спецслужбы, Гайдук собирался организовать новые диверсии на объектах энергетики. В его автомобиле нашли пол-литра жидкой взрывчатки.

В ФСБ уточнили, что Гайдук является причастным к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде с использованием самодельного взрывного устройства в марте этого года.

Против иностранца возбудили уголовное дело по статьям о теракте и контрабанде.