Появилось видео задержания диверсантки из Волновахи

На кадрах видно, как правоохранители задержали россиянку и провели обыск по месту ее жительства. Во время допроса девушка призналась, что сотрудничала с представителями Главного управления Министерства обороны Украины.

«Со мной связался представитель украинских спецслужб. Он давал задания присылать ему координаты военных, данные местных жителей и адреса административных зданий органов государственной власти», — рассказала задержанная на видео.

Она добавила, что раскаивается в содеянном. Против россиянки возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

В ЦОС ФСБ призвали граждан быть внимательными в связи с участившимися случаями вербовки в соцсетях и мессенджерах. Украинские спецслужбы пользуются доверчивостью жертв и заставляют их идти на тяжкие и особо тяжкие преступления.