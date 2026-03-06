Появилось видео задержания диверсантки из Волновахи
Силовики задержали 18-летнюю жительницу Волновахи, подозреваемую в госизмене. Видеозапись с допросом девушки опубликовал ЦОС ФСБ.
На кадрах видно, как правоохранители задержали россиянку и провели обыск по месту ее жительства. Во время допроса девушка призналась, что сотрудничала с представителями Главного управления Министерства обороны Украины.
«Со мной связался представитель украинских спецслужб. Он давал задания присылать ему координаты военных, данные местных жителей и адреса административных зданий органов государственной власти», — рассказала задержанная на видео.
Она добавила, что раскаивается в содеянном. Против россиянки возбудили уголовное дело по статье о госизмене.
В ЦОС ФСБ призвали граждан быть внимательными в связи с участившимися случаями вербовки в соцсетях и мессенджерах. Украинские спецслужбы пользуются доверчивостью жертв и заставляют их идти на тяжкие и особо тяжкие преступления.