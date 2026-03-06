ФСБ задержала 18-летнюю жительницу ДНР за госизмену
Правоохранители поймали жительницу Волновахи, которая передавала украинской стороне координаты дислокации ВС России. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.
По данным следствия, 18-летняя россиянка связалась с представителями Главного управления Министерства обороны Украины с помощью мессенджера.
Она направила спецслужбам республики информацию об административных зданиях на территории Волновахского муниципального округа и представителях региональных молодежных организаций для дальнейшего вовлечения их в противоправную деятельность. Против девушки возбудили уголовное дело по статье о госизмене.
ФСБ напомнила об участившихся случаях вербовки граждан в Сети.
«Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Краснодарском крае выявили заключенного, который склонял сокамерников к госизмене. Он пытался убедить их отправиться на СВО и перейти на сторону врага.