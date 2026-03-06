ФСБ задержала 18-летнюю жительницу ДНР за госизмену

Правоохранители поймали жительницу Волновахи, которая передавала украинской стороне координаты дислокации ВС России. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По данным следствия, 18-летняя россиянка связалась с представителями Главного управления Министерства обороны Украины с помощью мессенджера.

Она направила спецслужбам республики информацию об административных зданиях на территории Волновахского муниципального округа и представителях региональных молодежных организаций для дальнейшего вовлечения их в противоправную деятельность. Против девушки возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

ФСБ напомнила об участившихся случаях вербовки граждан в Сети.

«Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Краснодарском крае выявили заключенного, который склонял сокамерников к госизмене. Он пытался убедить их отправиться на СВО и перейти на сторону врага.