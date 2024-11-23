Спецназ «Ахмат» уничтожил при помощи БПЛА опорники ВСУ в Черниговской области

Кадыров рассказал об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Черниговской области

В Черниговской области Украины бойцы спецназа «Ахмат» при помощи беспилотников уничтожили несколько опорных пунктов и живую силу ВСУ. Об этом в Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, показав видео работы военных.

«Окрестности населенного пункта Леоновка. Здесь в одном из районов лесопосадки наши БПЛА-разведчики обнаружили локацию врага, который оборудовал несколько опорных пунктов и, по всей видимости, планировал засесть в этой местности надолго», — отметил он.

Кадров добавил, что после получения информации и ее анализа военные приняли решение привлечь для уничтожения противника беспилотную авиацию.

Территория, где произошла зачистка, по словам главы Чечни, является «зоной ответственности» 349-й мотострелковой пехоты «Ахмат-Россия». Ей командует Заурбек Элимханов.

Благодаря слаженным действиям разведчиков и взвода БПЛА опорные пункты ВСУ, подчеркнул чеченский лидер, превратили в бесполезную кучу, как и пытавшихся скрыться украинских националистов.