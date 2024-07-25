Появилось видео удара по объектам Харьковского бронетанкового завода

Российские войска с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» атаковали объекты бронетанкового завода в Харькове. Видеозапись с групповым ракетным ударом опубликовала пресс-служба Минобороны.

ВС России ликвидировали два цеха, в котором украинские военные ремонтировали боевые машины.

«Восстановление бронетанковой техники ВСУ в цехах завода прекращено», — сообщил сайт kp.ru.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные ударили по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове. По его словам, уничтоженные боевики служили в рядах инженерных войск ВСУ.

Информацию об атаке подтвердили в Минобороны. В пресс-службе отметили, что военные поразили здание строительной компании «Скорпион» в промзоне Харькова с помощью комплекса «Искандер-М». В результате погибли до 100 боевиков ВСУ, в том числе 40 иностранных инструкторов.