Наемников ВСУ настигли в здании строительной компании в промзоне Харькова

Расчет ОТРК «Искандер-М» ударил по промзоне Харькова, погибли до 100 бойцов ВСУ

Российские войска нанесли удар по зданию строительной компании в промзоне в Харькове, в котором находились иностранные наемники. Потери Вооруженных сил Украины составили до 100 человек, сообщило Минобороны .

Пункт временной дислокации обустроили в здании строительной компании «Скорпион». Российские военные выяснили его местонахождение, и расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» при поддержке беспилотной авиации нанес удар.

Ракета попала по зданию, началось возгорание с сильным задымлением. По информации пресс-службы министерства, погибли до 100 бойцов. Из них — около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ и 40 инструкторов из других стран.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что наемники дислоцировались в спальном районе Харькова. Они служили в инженерных войсках.

В предыдущий день российские военные атаковали в Харькове объект инфраструктуры, сообщили «Известия». Один из взрывов прогремел в промзоне.