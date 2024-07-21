Появилось видео удара «Искандерами» по эшелонам ВСУ с западной техникой

Минобороны опубликовало видео удара «Искандерами» по двум эшелонам ВСУ

Российские военные нанесли удар ракетами тактического комплекса «Искандер-М» по двум эшелонам Вооруженных сил Украины с западной техникой и личным составом. Видео удара опубликовали в Telegram-канале министерства обороны.

В пресс-службе ведомства уточнили, что групповой ракетный удар пришелся по двум воинским эшелонам, каждый из которых — 20 платформ, в районе населенного пункта Барвенково Донецкой Народной Республики.

Всего удар «Искандера» уничтожил свыше 60 единиц военной техники, в том числе более 20 единиц грузовых автомобилей, пять ремонтно-эвакуационных машин, две боевые разведывательные машины, семь бронетранспортеров, 10 боевых бронированных машин Senator канадского производства и 14 бронеавтомобилей MaxxPro производства США. Кроме того, ВСУ лишились свыше 240 человек личного состава.

Днем ранее российские войска уничтожили две установки и станцию наведения ЗРК Patriot в зоне СВО.

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