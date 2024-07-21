«Искандеры» ударили по двум эшелонам ВСУ в районе Барвенкова в ДНР

Расчеты «Искандер-М» нанесли удар по двум воинским эшелонам с личным составом и техникой подразделений мехбригады ВСУ в районе Барвенкова на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.

В результате ударов удалось уничтожить до 240 украинских боевиков и свыше 60 единиц военной техники, в том числе западного производства. Для контроля результатов огневого поражения применили БПЛА «Орлан-10».

«Расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов „Искандер-М“ нанесен групповой ракетный удар с по двум воинским эшелонам (каждый — по 20 платформ) с личным составом и военной техникой подразделений 41-й механизированной бригады ВСУ», — указали в ведомстве.

Среди уничтоженной техники оказались 14 бронеавтомобилей MaxxPro, 10 боевых бронированных машин Senator, семь БТР, две боевые разведывательные машины, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и более 20 единиц грузовой автомобильной техники.

Утром 21 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о двух сбитых ракетах ATACMS, которые летели на Крым.

В Минобороны также отчитались об уничтожении восьми беспилотников ВСУ над Белгородской областью и Черным морем — трех и пяти соответственно. Попытку террористической атаки на российские регионы Украина предприняла в ночь на воскресенье.