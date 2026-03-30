Появилось видео удара БПЛА по многоэтажному дому в Краснодаре

Момент удара украинского беспилотника по дому в Прикубанском округе Краснодара попал на запись камеры видеонаблюдения. Пострадало остекление квартир, сообщил телеграм-канал Shot .

На кадры попала яркая вспышка в районе многоэтажки, которая быстро потухла. Местные жители, по информации Shot, насчитали два-три взрыва над городом. Беспилотник упал на северо-востоке Краснодара, повредив три квартиры и пять припаркованных машин.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что БПЛА рухнул в Прикубанском округе. В поврежденных квартирах разбились окна, пострадал один балкон.

Глава Краснодара Евгений Наумов рассказал о трех пострадавших, в том числе двух детях. Он призвал не снимать работу сил ПВО на камеру и не прикасаться к обломкам дронов.